Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl aus PKW

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (16.10.) entwendeten unbekannte Täter zwischen 14:11 Uhr und 14:50 Uhr ein Mäppchen mit wichtigen persönlichen Dokumenten sowie diversen Schlüsseln aus dem Mercedes einer 74-Jährigen.

Die Seniorin erledigte gerade verschiedene Einkäufe in der Eichelstraße, der Kölner Straße in Bensberg und in der Nikolausstraße. Zuhause stellte sie fest, dass ihr die Gegenstände gestohlen wurden. Da an dem Auto keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, war der Wagen zum Tatzeitpunkt vermutlich nicht verschlossen. In diesem Zeitfenster - zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr - erschienen zwei unbekannte Männer an der Wohnanschrift der Dame und wollten unter einem Vorwand ins Haus gelangen. Der Ehemann, der zu diesem Zeitpunkt zuhause war, schickte die Unbekannten weg und erstatte Anzeige.

Einer der Männer soll circa 30 Jahre, 180cm groß und schlank sein. Er soll dunkle, braune Haare haben und Bartträger sein. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und trug eine dunkle Hose und Jacke. Der andere Gesuchte ist 175cm groß und hat eine untersetzte Statur. Er wird auf circa 45 Jahre geschätzt und hat welliges, graues und etwas längeres Haar. Er trug ein graues Sakko.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

