Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Insgesamt ruhiger Start in die "Tollen Tage"/ Appell an alle Jecken

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen meldet einen verhältnismäßig ruhigen Start in die "Tollen Tage". Die größte Feier an Altweiber, am 28.02.2019, fand mit bis zu 2000 Besuchern im Festzelt an der Königswiese in Buer statt. Diese Veranstaltung verlief aus Sicht der Polizei bis auf eine Ausnahme ohne besondere Vorkommnisse. Nach einer leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern erteilten die eingesetzten Beamten den beiden 29 und 21 Jahre alten Männern einen Platzverweis. Einer der beiden Streitenden erstattete eine Anzeige gegen seinen Kontrahenten. Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal an der Hochstraße in Buer verletzte sich ein 20-jähriger Gelsenkirchener leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten beruhigten die Situation vor Ort und nahmen die Ermittlungen zum Tathergang auf. Ein Lob sprechen wir allen Verkehrsteilnehmern aus. Bei umfangreichen Kontrollen in den gestrigen Abendstunden und am heutigen Morgen, 01.03.2019, sind keine Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer aufgefallen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Karnevalisten:

- Feiern Sie friedlich und halten Sie sich jederzeit an Recht und Gesetz.

- Wenn Sie Alkohol trinken, lassen Sie das Auto stehen! Schon geringe Mengen Alkohol können das Bewusstsein trüben und so der Grund für schwere Verkehrsunfälle sein.

- Konsumieren Sie keine Drogen! Achten Sie darauf, dass Ihnen niemand berauschende Mittel verabreicht, ohne dass Sie es mitbekommen! Behalten Sie Ihr Glas oder Ihre Flasche immer im Auge!

- Sexuelle Belästigung ist auch in der Karnevalszeit kein Spaß! Wenn Ihnen jemand zu nahe kommt, machen Sie deutlich, dass Sie das nicht wollen und wenden Sie sich, wenn möglich, umgehend an andere Personen und bitten um Hilfe! Rufen Sie die Polizei, wenn Sie sich bedroht fühlen. Sexuelle Belästigung ist eine Straftat. Als Opfer haben Sie das Recht, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Verderben Sie sich und anderen nicht den Spaß. Allen Jecken wünschen wir "Tolle Tage"!

