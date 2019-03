Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Person nach Angriff mit Eisenstange verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am 28.02.2019, gegen 14.15 Uhr, kam es zu einem gefährlichen Körperverletzungsdelikt in Bulmke-Hüllen. In Nähe der Erzbahnbrücke schlug ein Mann aus Euskirchen einen 39-jährigen Gelsenkirchener mit einer Eisenstange, mit dem er zuvor in seinem schwarzen BMW auf der Florastraße unterwegs gewesen war. Im weiteren Verlauf des Streits soll der Euskirchener zudem versucht haben, den 39-Jährigen mit dem Auto anzufahren. Dem Gelsenkirchener gelang es jedoch zu einer Baustelle zu flüchten. Der Täter entfernte sich dann mit dem BMW in Richtung Hohenzollernstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Ein Rettungswagen brachte den Geschädigten in ein örtliches Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang, dem gesuchten BMW und/oder dem Aufenthaltsort des Täters machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7513 (KK15) oder -8240 (Kriminalwache).

