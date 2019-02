Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bienenstock in Gelsenkirchen gestohlen - Zeugensuche

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Bienenvolk, das im Stadtteil Hassel gestohlen wurde. Der Besitzer erstattete am Dienstag, 26.02.2019, Anzeige, nachdem er den Verlust seiner Tiere bemerkt hatte. Er gab an, kurz vor Weihnachten zum letzten Mal an der Straße Mühlendiek nach den Tieren gesehen zu haben.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt, einem Täter oder dem Verbleib des Bienenvolks machen? Zeugen werden gebeten sich unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell