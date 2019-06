Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geschwindigkeitsüberwachung durch den Verkehrsdienst

Geldern-Kapellen (ots)

Am Pfingstsonntag (9. Juni 2019) führte der Verkehrsdienst Geldern eine Geschwindigkeitsüberwachung mit einem "ESO-Messfahrzeug" auf der Straße Am Mühlenwasser in Höhe der Brücke über die Issumer Fleuth innerhalb geschlossener Ortschaft durch.

In der Zeit von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr wurden die Geschwindigkeiten von insgesamt 1196 Kraftfahrzeugen gemessen. Mit 142 Fahrzeugen überschritten fast 12% die zulässige Geschwindigkeit von 50km/h um mindestens 10km/h. Am schnellsten waren mit jeweils 97km/h ein Motorradfahrer aus Oberhausen sowie ein Fahrer eines Kleintransporters und ein PKW Fahrer, beide aus Kleve, unterwegs. Diese drei Fahrer und vier weitere Geschwindigkeitssünder fuhren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. 26 weitere Verkehrsteilnehmer waren mindestens 24km/h zu schnell und erwarten nun ein Bußgeld. Der überwiegende Teil der zu schnellen Fahrzeuge war in Richtung Geldern/Ortsausgang unterwegs. (ME)

