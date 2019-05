Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Zigarettenautomat gestohlen und aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag rissen Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Zeutern von der Wand eines Anwesens in der Oberdorfstraße. Anschließend transportierten die Täter ihn mit einem Fahrzeug vom Tatort. Spaziergänger fanden den aufgebrochenen Automaten am Sonntagnachmittag im Waldgebiet Himmelreich. Zigaretten und Bargeld waren gestohlen worden. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich Zeutern verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell