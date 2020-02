Polizei Lippe

POL-LIP: Graffiti-Sprayer festgenommen

Lippe (ots)

(ho) Am Freitagnachmittag meldeten Zeugen gegen 15.30 Uhr Graffiti-Sprayer im Steinweg. Die zunächst unbekannten Täter hatten die Unterführung der dortigen Brücke mit einem nicht lesbaren Schriftzug in unterschiedlichen Farben besprüht. Die Polizei konnte die beiden flüchtigen Täter im Alter von 16 und 23 Jahren im Rahmen der anschließenden Fahndung festnehmen. Sie hatten noch Farbspraydosen dabei. Beide Täter wohnen in Lemgo.

