Polizei Essen

POL-E: Essen: Auffällig gekleideter Trickbetrüger nimmt hohe Bargeldsumme von Senioren entgegen - Polizei bittet um Zeugen

Essen (ots)

45136 E.-Bergerhausen: Falsche Polizeibeamte haben es erneut geschafft, Senioren um einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu betrügen. Der Fall ereignete sich am gestrigen Dienstag (8. Oktober). Zunächst schellte das Telefon bei dem Seniorenpaar auf der Weserstraße. Der Anrufer, ein Trickbetrüger, gab sich als Polizeibeamter aus und teilte den Senioren mit, dass eine Frau heute Morgen gegen 6 Uhr von einem Täter überfallen wurde. Der angebliche Räuber konnte aber von der Polizei gestellt werden. In seinem Rucksack hätten die Beamten neben einer Schusswaffe auch eine Liste mit Namen gefunden, die auch Name und Adresse der Senioren beinhalten würde. Da bei anderen Personen der besagten Liste bereits Geld vom Konto abgebucht wurde, würden sich die Ermittlungen auch auf einen Angestellten einer Bank konzentrieren. Der angebliche Polizeibeamte vermittelte den Senioren glaubhaft, dass sie ihm bei der Entlarvung des betrügerischen Bankmitarbeiters helfen könnten. Dazu sollten sie eine hohe Bargeldsumme abholen, bei der es sich dann aber, nach Angaben des falschen Polizisten, um Falschgeld handeln würde. Ihr "echtes" Geld würden die Senioren dann im Nachhinein von der Polizei zurück erhalten. Durch sein eloquentes Auftreten im Gespräch schaffte es der Trickbetrüger, die Senioren letztendlich auszutricksen. Sie hoben das Geld ab und überreichten es einem angeblichen Polizisten. Die Übergabe erfolgt gegen 16 Uhr. Mit einer gelb/orangenen Jacke und einer Wollmütze war der Betrüger auffällig bekleidet. Zudem war er Mitte 20, von großer Statur und hatte ein ausländisches Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Möglicherweise ist der Mann in der Weserstraße oder im Bereich der Straße "Am Krausen Bäumchen" aufmerksamen Passanten oder Anwohnern aufgefallen. Diese werde gebeten, sich bei den Sachbearbeitern für Seniorenbetrug/-diebstahl unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

