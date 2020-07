Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vereinsheim aufgebrochen

Uslar (ots)

WIENSEN (js) Zwischen dem 25.07.20, 18.30 Uhr, und dem 29.07.20, 15.05 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Bodenfelder Straße in Wiensen und entwendeten eine dort aufgefundene Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag sowie eine tragbare Bluetooth Musikbox. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

