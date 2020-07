Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute Anrufe von falschen Polizeibeamten

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

NORTHEIM (köh) - In den vergangenen Tagen kam es im Northeimer Stadtgebiet zu erneuten Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diese befragten die Angerufenen nach Geld und Wertsachen im Haus. Als Hintergrund schilderten die Anrufer, dass mehrere Einbrecher festgenommen wurden. Bei ihnen wurden Listen mit den Adressen der Kontaktierten gefunden. Die Angerufenen reagierten in diesen Fällen richtig und gaben keine Auskünfte.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim rät: Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse. Echte Polizeibeamte werden Sie dazu am Telefon nicht befragen. Vertrauen Sie nicht auf die Rufnummer, die in Ihrem Telefondisplay erscheint. Es ist technisch möglich, dass Straftäter dort z.B. die Telefonnummer der örtlichen Polizeidienststelle erscheinen lassen. Beenden Sie das Gespräch durch Auflegen oder Druck auf die Hörertaste. Warten Sie einen kurzen Augenblick und verständigen Sie dann die Polizei. Übergeben Sie niemals Geld und Wertsachen an Fremde oder legen es auf dem Grundstück zur Abholung bereit, auch wenn Sie von angeblichen Polizeibeamten dazu aufgefordert werden. Echte Polizeibeamte werden Sie dazu niemals auffordern.

Telefonaufsteller zum Thema sind in den Polizeidienststellen kostenfrei erhältlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell