Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in einem Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Taake, Donnerstag, 30.07.2020, 10.10 Uhr

ELVERSHAUSEN (köh) - Am Donnerstagmorgen wurde den Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Elvershausen gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge kam es durch einen technischen Defekt im Bereich der Küchenzeile zu einem Kabelbrand. Die 42 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Elvershausen, Northeim, Katlenburg und Wachenhausen konnten den Brandherd schnell löschen. Ein Gebäudeschaden entstand dabei nicht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden fünf Bewohner des Hauses vorsorglich in das Northeimer Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell