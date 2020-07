Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 29.07.20, gegen 14.15 Uhr, geriet ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim Abbiegen von der Georg-Ilse-Straße auf die Karl-Ilse-Straße in Uslar in den Gegenverkehr, so dass der entgegenkommende 20-jährige PKW-Fahrer aus Uslar mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste. Dabei wurden die Felgen und Reifen auf der Beifahrerseite am Bordstein beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen schwarzen PKW Mercedes mit Einbecker Kennzeichen gehandelt haben. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

