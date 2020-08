Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl an Lübbecker Straße - Schneller Fahndungserfolg

Löhne (ots)

(jd) Die Polizei hat Montag (17.8.) zwei vermeintliche Ladendiebe festgenommen. Das Warnsystem im Eingangsbereich eines Lebensmittelladens an der Lübbecker Straße hatte gegen 17.30 Uhr akustische Signale wiedergegeben. Daraufhin hat ein Mitarbeiter beobachtet, wie zwei Männer mit einer schwarzen Sporttasche Richtung Parkplatz rannten und die Tasche in ein dort geparktes Auto warfen. Die Männer flüchteten anschließend zu Fuß in die Lübbecker Straße. Die hinzugerufenen Polizisten fanden in der Sporttasche im inneren des Autos mehrere Dosen Energy Drink und alkoholische Getränke auf. Eine Warenprüfung im Markt ergab, dass genau dieser Bestand fehlte. Eine eingeleitete Fahndung war dank der genauen Personenbeschreibung durch den Marktmitarbeiter schnell erfolgreich. Gegen 19.30 Uhr wurden die beiden Tatverdächtigen durch die eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Zur weiteren Klärung wurden sie dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Direktion Kriminalität.

