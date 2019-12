Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Böller mit knapp einem Kilogramm Explosivstoff beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Ein 30-jähriger polnischer Autofahrer geriet am 28. Dezember 2019 in das Visier der Bundespolizei. Um 11:20 Uhr stoppten Beamte den Mann auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz Nord und kontrollierten ihn dort. Im Kofferraum seines PKW stießen sie auf eine Feuerwerksbatterie der Marke DRACULA. Hierbei handelt es sich jedoch um Pyrotechnik der Klasse F3 und darf nur durch speziell geschulte Feuerwerker erworben und eingeführt werden. Der Mann habe den Artikel in einem grenznahen Laden in Polen gekauft, in dem man ihm versicherte, dass er den Artikel legal nach Deutschland einführen dürfe.

Da der Autofahrer jedoch keinen Feuerwerkerschein besitzt, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz gegen ihn ermittelt und die Feuerwerksbatterie eingezogen, die eine Nettoexplossionsmasse von 990 Gramm aufweist. Sollte diese nun durch Fachkräfte entsorgt werden müssen, kommen auch diese Kosten noch auf ihn zu.

