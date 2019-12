Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ermittlungen wegen Schwarzarbeit - 2800 Euro Lohn beschlagnahmt

Bautzen / Uhyst (ots)

Wieder wurden Schwarzarbeiter in Polizeigewahrsam genommen. Dieses Mal stoppten Bundespolizisten am 28. Dezember 2019 um 00:15 Uhr an der Autobahn 4 bei Uhyst einen ukrainischen Kleinbus. Insassen waren unter anderem zwei 22- und 33-jährige Männer aus der Urkaine, die sich mit ihren Reisepässen als Touristen zu erkennen gaben. Die Beamten ermittelten jedoch Hinweise auf eine illegale Erwerbstätigkeit im Baubereich in einer nordrheinwestfälischen Stadt und fanden höhere Bargeldbeträge in den Rucksäcken der beiden Männer vor.

Gegen Beide wird nun wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und Aufnahme einer unerlaubten Erwerbstätigkeit ermittelt. Außerdem wurden insgesamt 2.800,00 Euro Schwarzarbeitsentgeld beschlagnahmt. Zudem stehen die Auftraggeber der beiden Männer im Fokus der Ermittlungen. Die Beiden wurden zwecks aufenthaltsbeendender Maßnahmen an die Ausländerbehörde Kamenz übergeben.

