Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt gearbeitet - über 10.000,00 EUR Arbeitslohn beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Die Bundespolizei Ebersbach hat in den vergangenen Tagen erneut drei Schwarzarbeiter festgestellt und insgesamt 10.100,00 EUR unerlaubt erworbenen Arbeitslohn beschlagnahmt. Am 24. Dezember 2019 wurde am Rastplatz Oberlausitz in Fahrtrichtung Polen ein Reisebus kontrolliert, in welchem unter anderem eine 66-jährige georgische Frau saß. Diese gab bei der Befragung an, dass sie in Deutschland gearbeitet hat. Da sie die dafür erforderlichen Dokumente nicht vorweisen konnte, wurden 2500,00 EUR illegal erworbener Arbeitslohn beschlagnahmt. Am 27. Dezember 2019 wurde ebenfalls am Rastplatz Oberlausitz Süd ein ukrainischer Kleintransporter kontrolliert, in welchem zwei ukrainische Männer im Alter von 47 und 50 Jahren saßen. Auch Sie gaben an, in Deutschland gearbeitet zu haben. Erforderliche Dokumente konnten sie nicht vorweisen, aus diesem Grund wurde bei den Beiden insgesamt 7600,00 EUR illegal erworbener Arbeitslohn beschlagnahmt. Gegen alle Drei wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da gegen den 47-jährigen Ukrainer außerdem noch ein offener Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Konstanz vorliegt, wird er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell