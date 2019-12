Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

Bautzen (ots)

Gleich zwei Haftbefehle vollstreckten Bundespolizisten am Heiligen Abend am Parkplatz in Uhyst a.T. Bei der Kontrolle einer 45-jährigen Rumänin kam heraus, dass diese gleich zweimal durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht wurde. Im ersten Fall wegen Betrugs und im zweiten Fall wegen Erschleichen von Leistungen. Da die Frau die geforderten Geldstrafen in Höhe von 2256,60 EUR vor Ort nicht zahlen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz eingeliefert.

