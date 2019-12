Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Es sind nur Drops

Bautzen (ots)

Dies teilte ein 20-jähriger Pole bei einer am 23. Dezember 2019 durchgeführten Kontrolle am Parkplatz in Uhyst a.T. den kontrollierenden Bundespolizisten mit, als sie in seiner Geldbörse zwei Pillen fanden. Der Drogenschnelltest brachte allerdings ein ganz anderes Ergebnis. Es waren in Wirklichkeit zwei Ecstasy-Pillen, welche vor Ort beschlagnahmt wurden. Der durchgeführte Drogentest beim Fahrer verlief negativ, so dass er seine Fahrt fortsetzen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell