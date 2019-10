Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrer schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag, um 09:30 Uhr, fuhren ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck und ein 36-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Kirchhellener Straße in Richtung Westen. Der Motorradfahrer fuhr auf dem eigentlichen Teil der Kirchhellener Straße, der Autofahrer fuhr auf einer baulich getrennten Parallelfahrbahn. Von hier aus wollte der Autofahrer im Bereich der Kreuzung Berliner Straße nach links abbiegen um in Richtung Osten auf der Kirchhellener Straße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand 20.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr fing auslaufende Betriebsflüssigkeiten aus. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.

