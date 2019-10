POL-RE: Dorsten: Dorsten hat einen neuen Wachleiter

Polizeipräsidium Recklinghausen

Die Dorstener Polizeiwache hat einen neuen Leiter. Der 53-jährige Erste Polizeihauptkommissar Frank Fiege hat die Stelle von Wolfgang Pluta übernommen, den Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen Ende September in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Frank Fiege freut sich auf seine neue Aufgabe. Er wurde in der Lippestadt geboren und hat dort auch Verwandtschaft - die perfekten Voraussetzungen für seine neue Aufgabe. Das sieht auch Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen so: "Frank Fiege bringt mit der Kombination seiner langjährigen beruflichen Erfahrungen und seiner Verwurzelung mit der Lippestadt das nötige Gespür für seine neue Wirkungsstätte mit."

Das Prädikat der Polizei Recklinghausen, bürgernah zu sein, nimmt er ernst. "Die Sorgen und Nöte der Menschen in Dorsten sind mir ein Anliegen", sagt Fiege. Er hoffe sehr, ein Stück dazu beitragen zu können, dass die Polizei in Dorsten weiterhin den wachsenden Anforderungen gerecht wird, die an sie gestellt werde.

Der Erste Polizeihauptkommissar legt dabei viel Wert auf die Zusammenarbeit mit der Kommune sowie mit anderen Organisationen und freut sich auf seine Kolleginnen und Kollegen auf der Wache.

Breite berufliche Erfahrungen kann der 53-Jährige vorweisen. Er ist seit 1982 Polizeibeamter und arbeitete unter anderem zuletzt als Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle in Recklinghausen. Neun Jahre war er zudem Zugführer in der Hundertschaft.

Einen Ausgleich zum Polizeidienst findet Frank Fiege beim Rad fahren, im Fitnessstudio und bei seiner Familie. Der Erste Polizeihauptkommissar hat die Leitung der Wache Dorsten am 1. Oktober übernommen.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen dankt Frank Fieges Vorgänger Wolfgang Pluta für seine Arbeit. "Herr Pluta hat als Bindeglied zwischen Polizei, Bürgerschaft und der Kommune viel für ein positives Miteinander geleistet. Ich wünsche ihm einen schönen neuen Lebensabschnitt."

