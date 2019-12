Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen beschlagnahmt

Zittau (ots)

Insgesamt 23 Gramm Cannabis fanden Beamte der Bundespolizei bei einer Fahrzeugkontrolle in Zittau. Kontrolliert wurde ein PKW Citroen, in welchem sich zwei Deutsche im Alter von 20 und 21 Jahren befanden. Da der jüngere der Beiden schon mal wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen ist, fragten die Beamten genauer nach und die beiden jungen Männer gaben an, dass sie Cannabisblüten mit sich führten. Diese wurden vor Ort sichergestellt und gegen beide Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell