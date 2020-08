Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rezeptfälschung - Zeugen gesucht

Hiddenhausen (ots)

(jd) Mit einem augenscheinlich gefälschten Rezept hat ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann versucht, in einer Apotheke an der Eilshauser Straße ein verschreibungspflichtiges Medikament zu erlangen. Der Mann legte am Dienstag (18.8.) um 11.30 Uhr ein blaues Rezept vor, angeblich ausgestellt von einer Bielefelder Ärztin. Da eine Apothekenmitarbeiterin Zweifel an der Echtheit des Rezepts hatte, gab sie vor, das Medikament bestellen zu müssen und bat den Mann, später zurück zu kommen. Nach Rücksprache mit der Arztpraxis in Bielefeld bestätigte sich die Fälschung. Der ca. 165cm große Mann erschien jedoch nicht mehr zur Abholung in der Apotheke. Da nicht auszuschließen ist, dass der bislang Unbekannte weitere gefälschte Rezepte bei sich führt, bittet die Polizei weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Gesuchte hat eine schmale Statur und kurze dunkle Haare.

