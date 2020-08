Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Leicht verletzter Radfahrer

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag (18.8.) wurde ein Radfahrer gegen 10.00 Uhr in Bünde-Ennigloh leicht verletzt. Der 54-jährige Bünder war auf der Niederfeldstraße in Richtung Treptower Straße unterwegs als ihm ein schwarzer Renault entgegen kam. Der Fahrer des Pkw lenkte sein Fahrzeug kurzzeitig auf die gegenüberliegende Fahrbahn, sodass der Radfahrer nach einem Ausweichmanöver in den angrenzenden Straßengraben stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen an den Beinen, Armen und am Rücken zu. Der beteiligte Autofahrer hielt nicht am Unfallort an, um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu gewährleisten. Er setzte seine Fahrt in Richtung Schulstraße fort. Zeugen konnten den Unfall beobachten und den Polizeibeamten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges benennen. Die Ermittlungen an der Halteranschrift und die Feststellung des Fahrzeugführers dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell