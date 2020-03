Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Kinder an der Bahnlinie

Ottersweier (ots)

Ein Lokführer stellte im Bereich der Gleise der Bahnlinie in Höhe Ottersweier am Donnerstag kurz nach 17 Uhr spielende Kinder fest. Die Bahnstrecke wurde daraufhin sofort für den Zugverkehr gesperrt und eine Streife des Polizeireviers Bühl fuhr an die Örtlichkeit. Die Kinder wurden unversehrt angetroffen und nach eindringlicher Aufklärung über die Gefahren zu den Eltern gebracht.

