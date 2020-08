Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fahrzeuge beschädigt- Täter festgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (20.8.) gegen 16.10 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine männliche Person, die augenscheinlich mehrere Fahrzeuge im Bereich der Diakonie - Auf der Freiheit- zerkratzt hat. Die Person konnte durch die Zeugen bis zum Eintreffen in der Unterführung der Bahnhofskreuzung mit seinem Fahrrad aufgehalten werden. Erste Ermittlungen durch die Zeugen und Polizeibeamten ergab, dass der 50-Jährige aus Großbritannien im Verlaufe des Nachmittags ca. 14 Fahrzeuge im Bereich des technischen Rathauses und auch auf dem Rathausplatz zerkratzte. Der Beschuldigte gab als Grund für seine Straftaten vorherige Streitigkeiten im privaten Bereich an. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Herford gebracht. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat geführt.

