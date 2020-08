Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Geld und Spirituosen entwendet

Löhne (ots)

(jd) Am Mittwoch (19.8.) gegen 8.10 Uhr bemerkte der Mitarbeiter eine Gaststätte nahe der Löhner Innenstadt an der Bünder Straße, dass verschiedene Schlüssel, größere Mengen Alkohol und etwa 120 Euro Wechselgeld entwendet wurden. Durch den Hausmeister wurde am Dienstagabend (18.8.) gegen 18.00 Uhr das Lokal ordnungsgemäß verschlossen. In der Zeit bis Mittwochmorgen drangen die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise in die Gaststätte ein und nahmen augenscheinlich das Diebesgut mit. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.

