Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht in Herford-Diebrock

Herford (ots)

(mmb) Im Zeitraum von Donnerstagabend (20.08.2020) bis Freitag früh wurde ein schwarzer PKW der Marke Honda, der in Herford-Diebrock am Fahrbahnrand der Straße Auf der Strotheide abgestellt war, beschädigt. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde die linke Seite des parkenden PKW eingedrückt und zerkratzt. Der Sachschaden am Honda wird von der Polizei auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell