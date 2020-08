Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrer flüchtet vor Polizei- Alkoholisiert Unfall verursacht

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (20.8.) wurde ein 31-Jähriger Pkw-Fahrer aus Porta in Hiddenhausen vorläufig in Gewahrsam genommen, nachdem er nach bisherigen Ermittlungen im alkoholisierten Zustand einen Unfall verursacht hatte. Nach vorangegangen familiären Streitigkeiten entfernte sich der Portaner gegen 03.00 Uhr mit seinem VW Passat von der Siedlungsstraße in bislang unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst negativ. Durch eingesetzte Polizeibeamte konnte dann gegen 03.30 Uhr der Beschuldigte fußläufig und das erheblich beschädigte Fahrzeug im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße angetroffen werden. Der 31-Jährige versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und rannte in der Dunkelheit in Richtung Grundschule Sundern davon. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte er letztendlich im Bereich der Oberen Wiesenstraße angetroffen und vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ihm wurden Blutproben entnommen und ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen deutlich untersagt. Aufgrund des uneinsichtigen und aggressiven Verhaltens verblieb der Portaner zur Verhinderung weitere Straf-und Ordnungswidrigkeiten zunächst im Gewahrsam. Nach ersten Ermittlungen verursachte der Beschuldigte einen Verkehrsunfall auf dem Weg von Porta nach Hiddenhausen. Eine Überprüfung dazu dauert noch an. Der beschädigte Passat wurde vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Herford.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell