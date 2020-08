Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung am Bahnhof - Widerstand gegen Beamte

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (22.8.) wurde ein 22-jähriger Mann gegen 23.30 Uhr durch Polizeibeamte am Löhner Bahnhof festgenommen. Nach vorangegangener Körperverletzung gegenüber seiner Partnerin, versuchte der stark alkoholisierte Mann zunächst über ein freies Gleisbett zu flüchten, um sich den Anweisungen der Polizei zu widersetzen. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der 22-jährige letztendlich aus dem Gleisbett geholt und vorläufig gesichert werden. Bei der anschließenden Festnahme verhielt sich der Beschuldigte weiterhin dauerhaft aggressiv und versuchte sich mehrfach den Maßnahmen zu entziehen. Mit der Unterstützung von weiteren Polizeibeamten konnte er anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam gebracht werden. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell