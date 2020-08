Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Werkstatt - Verschiedene Werkzeuge entwendet

Bünde (ots)

(jd) Bei einem Spaziergang bemerkte ein Zeuge an einer Böschung auf dem Echterneinweg in Kirchlengern am Sonntag Nachmittag (23.8.) zwei leere Werkzeugkoffer eines Bünder Handwerkers. Der Zeuge informierte den diesen über den Fund. Der Handwerker begab sich daraufhin zu seiner Werkstatt in der Bünde-Spradow, wo er feststellte, dass ein Fenster an der Rückseite des Hauses aufgehebelt war. In der Zeit von Samstagnachmittag (22.8.) gegen 14.30 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag um 17.00 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter augenscheinlich durch das Fenster in das Innere der Werkstatt und entwendeten diverse Werkzeuge. Insgesamt fehlen vier Saugheber mit dazugehörigem Koffer, eine Säge und ein Koffer mit Diamantbohrkronen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

