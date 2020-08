Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Sporthallendiebstahl - Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen ? - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho, Minden (ots)

(um) Im Dezember des vergangenen Jahres (Mi, 11.12.) stahl ein bislang unbekannter Täter in Minden aus einem unverschlossenen Sporthallenumkleideraum einen Rucksack. In dem Rucksack befanden sich die Geldbörse u.a. mit einer EC-Karte und weitere persönliche Gegenstände der Geschädigten. Die EC-Karte setzte kurz darauf bei einem Geldautomaten in Tatortnähe erfolgreich die auf dem Foto abgebildete Person ein. Es konnte Geld abgehoben werden. Hierbei zeichnete eine Videoüberwachung den bislang Unbekannten auf. Anhand dieser Lichtbilder ist ein Zusammenhang zu gleichgelagerten Taten im Bereich Herford erkennbar, bei welchen der dringend Tatverdächtige ebenfalls aufgezeichnet werden konnte. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat und fragt daher: Wer kennt die Person auf dem Foto oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Download Bildmaterial Internet Polizei Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/minden-diebstahl-computerbetrug

