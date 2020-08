Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch an der Diebrocker Straße - Täter nach kurzer Fahndung gefasst

Herford (ots)

(jd) Der Eigentümer eines leerstehenden Gebäudes an der Diebrocker Straße in Herford bemerkte am Sonntag (23.8.) gegen 11.00 Uhr ein geöffnetes Fenster an dem Haus. Davor standen zwei Personen mit einer Werkzeugkiste, die der Eigentümer direkt als seine eigene identifizieren konnte. Als er sich näherte, flohen die beiden Tatverdächtigen zu Fuß über die Diebrocker Straße Richtung Rüterweg. Die alarmierten Beamten stellten die beiden Verdächtigen, einen 24-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau, nach kurzer Fahndung in der unmittelbaren Nähe des Tatortes. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

