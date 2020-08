Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstag Mittag (22.8.) stellte eine 74-jährige Vlothoerin ihr Auto um 13.20 Uhr kurz am Friedhof in Vlotho-Exter ab. Als sie nach etwa zehn Minuten zurückkam, bemerkte sie, dass eine Scheibe eingeschlagen war und ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz fehlte. Bei der Überprüfung ihrer persönlichen Papiere aus der Handtasche stellte die Seniorin fest, dass der bisher unbekannte Täter bereits mit der EC-Karte der Rentnerin Bargeld von deren Konto abgehoben hat. Die Polizei bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

