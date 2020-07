Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrfamilienhausbrand in der Bornstraße - Ermittlungen zur Brandursache

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0753

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bornstraße in Dortmund, bei dem ein Bewohner durch Rauchgaseinwirkung verletzt wurde, kam es in den Abendstunden des 17.07.2020.

Gegen 22.25 Uhr wurde der Brand in der Wohnung im Erdgeschoss gemeldet, bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die Wohnung in voller Ausdehnung. Polizeibeamte mussten mithilfe von weiteren Unterstützungskräften zahlreiche Schaulustige zurückdrängen, um die Arbeit der Feuerwehr zu ermöglichen.

Die Beamten sperrten die Bornstraße in Fahrtrichtung Süden und für den Schienenverkehr für die Dauer der Löscharbeiten.

Ein Bewohner aus dem ersten Obergeschoss wurde durch Rauchgaseinwirkung verletzt, er musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Redaktioneller Hinweis: Nachfragen zu dieser Presseerklärung richten Sie bitte an die Pressestelle der Dortmunder Polizei ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten.

