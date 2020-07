Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher flüchtet

Legden (ots)

In der Nacht zum Freitag bemerkte eine Bewohnerin einer Wohnanlage am Trippelvoetsweg gegen 02.00 Uhr, dass ein Einbrecher versuchte, den Rollladen ihres Schlafzimmerfensters hochzuschieben. Die Geschädigte stand auf und ihr Hund schlug an - daraufhin flüchtete der Einbrecher, der nicht beschrieben werden kann. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

