Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Drogen im Blut und in der Kleidung über die Grenze

Gronau (ots)

Mit einer geringen Menge Marihuana ist ein 40-Jähriger am Donnerstag mit seinem Auto auf der Enscheder Straße in Gronau von Polizeibeamten angehalten worden. Er war gegen 19.20 Uhr aus den Niederlanden in die Bundesrepublik eingereist. Die Drogen hatte der Mann in seiner Unterhose versteckt. Da der 40-Jährige mutmaßlich auch unter dem Einfluss dieser Droge stand, entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Konsum exakt nachweisen zu können. Die Drogen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell