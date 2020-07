Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sportlenkrad aus BMW entwendet

Ahaus (ots)

Unbekannte haben ein Sportlenkrad aus einem BMW in Wüllen entwendet. Der blaue Wagen stand im Wohngebiet Kalkbruch. Die Tat trug sich in der Zeit von Mittwoch, 10.30 Uhr, bis Donnerstag, 17.40 Uhr zu. Wie die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten, ist unklar. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Zu ähnlichen Taten kam des in dieser Woche im benachbarten Wohngebiet Scharfland und in der vergangenen Woche am Bernsmannskamp.

Link zu den Pressemitteilungen der weiteren Taten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4641200 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4636450

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell