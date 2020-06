Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet

Ahaus (ots)

Ein Tacho, Bedienelemente der Mittelkonsole sowie beide Frontairbags haben Diebe in der Nacht zum Freitag in Ahaus gestohlen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten die Fahrzeugteile. Das weiße Coupé war auf der Straße Bernsmannskamp geparkt. Die Tat trug sich in der Zeit von Donnerstag, 22.00 Uhr bis Freitag, 08.30 Uhr zu. Der Schaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

