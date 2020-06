Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt

Ahus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 21-Jährige in Ahaus zugezogen. Die Ahauserin war in der Nacht zum Samstag mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Wüllener Straße unterwegs. Gegen 03.50 Uhr stürzte sie in Höhe des Krankenhausparkplatzes. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in das nahegelegene Krankenhaus. Der Verdacht auf Alkoholkonsum bestätigte ein Atemalkoholtest. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

