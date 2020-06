Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 28-Jährige Pedelecfahrerin in Ahaus am Donnerstag erlitten. Die Vredenerin war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Bahnhofstraße in Richtung Fürstenkämpe unterwegs, als ein Auto einer 24-Jährigen ihren Weg kreuzte. Die Münsteranerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte dabei mit der Vredenerin. Es entstand circa 1.000 Euro.

