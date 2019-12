Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2019

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Holzkreuz vor Praxis von AFD-Landtagsabgeordneten aufgestellt

Vor einer Praxis in Lauda-Königshofen, Stadtteil Königshofen, wurde in der Nacht zum Mittwoch ein augenscheinlich selbst gebautes Holzkreuz abgestellt. Das Kreuz wurde mit verschiedenen Schriftzügen versehen, die zum einen Beleidigungen und zum anderen eine Bedrohung gegen die Landtagsabgeordnete enthalten. Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat gemeinsam mit der Kriminalpolizei Heilbronn die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit besteht kein konkreter Tatverdacht. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Hauptstraße in Königshofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, in Verbindung zu setzen.

