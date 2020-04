Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Starke Rauchentwicklung durch "Grillfeuer"

Breckerfeld (ots)

Datum: 23.04.2020/ Uhrzeit: 20:41 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Altenbreckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Donnerstagabend nach Altenbreckerfeld alarmiert. Ein gemeldeter Flächenbrand mit starker Rauchentwicklung entpuppte sich als absichtlich entzündetes Feuer, welches von dem Besitzer kurz vor Eintreffen der Feuerwehr wieder gelöscht wurde. Der Mann gab an, das Feuer zum Grillen entfacht zu haben. Zusammen mit der ebenfalls anwesenden Polizei wurde der Verursacher belehrt, dass es bei der akuten Waldbrandgefahr unverantwortlich ist, ein solches Feuer zu entzünden. Weitere Maßnahmen waren Seitens der Feuerwehr nicht notwendig. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete dieser Einsatz nach etwa 35 Minuten. Wir möchten nochmals eindringlich an die Menschen appellieren, sich entsprechend der momentan großen Gefahr durch die anhaltende Trockenheit vernünftig und umsichtig zu verhalten und möchten uns dafür schon im Vorfeld bedanken.

