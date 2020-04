FW-EN: Grillfeuer am Wald

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 18.04.2020/ Uhrzeit: 13:15 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Ruggenfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Samstagmittag nach Altenbreckerfeld alarmiert. Nahe der Ortschaft Ruggenfeld entdeckte ein Waldbesitzer eine verlassene Grillfeuerstelle, die sich in direkter Nähe zu einem Waldstück und einem Hochsitz befand. Er unternahm bereits erste Löschmaßnahmen mittels Gießkanne und alarmierte die Feuerwehr zur Brandnachschau. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld nahmen Nachlöscharbeiten vor und kontrollierten die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete dieser Einsatz nach etwa 60 Minuten. Die Feuerwehr Breckerfeld nimmt diesen Einsatz zum Anlass, um auf die momentane hohe Waldbrandgefahr hinzuweisen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist der Waldbrandgefahrenindex in NRW teilweise auf Stufe 4 von 5 angestiegen. Im Wald und auch in der Nähe des Waldes sind offenes Feuer und auch Rauchen streng verboten. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

