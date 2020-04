Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm im Industriegebiet

Breckerfeld (ots)

Datum: 06.04.2020/ Uhrzeit: 18:19 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Industriegebiet/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/

Bericht (hb): Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld in das Industriegebiet zu einem Härtereibetrieb alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Grund hierfür war ein durch ein verkantetes Werkstück entstandener Hitzestau in einem Härteofen. Sämtliche Mitarbeiter hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits zum Sammelplatz begeben. Einer von ihnen hatte bereits Löschmaßnahmen an dem Ofen durchgeführt und wurde zur weiteren Abklärung einer eventuellen Kohlendioxid-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz kontrollierte den Ofen und nahm weitere Löschmaßnahmen vor. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgeschaltet und die Einsatzstelle an einen betriebsverantwortlichen übergeben.

Der Einsatz endete für die letzten Einsatzkräfte gegen 19:30 Uhr mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

