FW-EN: Abbrand musste gelöscht werden und Landeplatzsicherung

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.03.2020/ Uhrzeit: 10:11 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Boßeler Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagmorgen zu einem Flächenbrand alarmiert. In der Ortschaft Boßel fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld ein zwar genehmigtes, aber unbeaufsichtigtes Feuer vor. Da hier nicht nur Grünschnitt verbrannt wurde, entschied der Einsatzleiter, das Feuer zu löschen. Zudem wurde das Ordnungsamt der Hansestadt Breckerfeld zur Einsatzstelle angefordert und die Einsatzstelle an dieses übergeben. Während der Aufräumarbeiten wurde dem Löschzug Breckerfeld ein Folgeeinsatz zugeteilt. Am Brauckhoff wurde ein Mann von einem sich unkontrolliert fahrenden PKW eingeklemmt. Die Einsatzkräfte unterstützen den Rettungsdienst bei der Versorgung des Mannes und sicherten die Landung eines Rettungshubschraubers. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

