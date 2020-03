Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - E-Bike entwendet

Raesfeld (ots)

Unbekannte haben in Raesfeld ein E-Bike im Wert von circa 2.600 Euro gestohlen. Das anthrazitfarbene Damenrad vom Typ Kreidler Vitality Eco 6 hatte verschlossen in einer Schoppe auf einem Grundstück an der Straße Büskerhook gestanden. Dort kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 19.00 Uhr, zu dem Diebstahl. Die Kripo in Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell