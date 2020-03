Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Oberhausen/Heiden - Erneut Durchsuchungen in sieben Städten nach Massenschlägerei von Hooligans in Oberhausen - Großteil der Beteiligten identifiziert

Oberhausen/Heiden (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ist es am heutigen Dienstag zu Durchsuchungen in mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen gekommen, darunter auch in Heiden (Kreis Borken). Den Hintergrund der Aktion bilden Ermittlungen nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung von bis zu 100 Personen vom Ende September vergangenen Jahres am Bahnhof Sterkrade.

Das Polizeipräsidium Oberhausen hat dazu eine umfassende Pressemitteilung veröffentlicht. Sie ist abrufbar über den Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/4536319

