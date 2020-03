FW-EN: 3 Einsätze beschäftigen Feuerwehr Breckerfeld

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 13.03.2020/ Uhrzeit: 12:04 Uhr/ 16:03 Uhr/ 21:27 Uhr/ Dauer: 40 Minuten/ ca. 1,5 Stunden/ ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: Hansering/ Ostring/ Niedernheede/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb+lb): Der Freitag war für die Feuerwehr Breckerfeld ein arbeitsreicher Tag. Um 12:04 Uhr wurden alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld mit dem Stichwort "Feuer im Gebäude" zum Hansering gerufen. Im Kellergeschoß eines Reihenhauses brannte eine Spülmaschine. Die Bewohner hatten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben. Eine Katze und ein Hund wurden aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Spülmaschine wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz abgelöscht und ins Freie gebracht. Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude gelüftet und an den Eigentümer übergeben. Gegen 16:00 Uhr löste dann die Brandmeldeanlage in der Grundschule Breckerfeld aus. Hier wurde ein Druckknopfmelder mutwillig betätigt. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zu der unsachgemäßen Benutzung aufgenommen. Um 21:27 Uhr wurde die Löschgruppe Delle erneut, zu einer Tragehilfe in Niedernheede alarmiert. Eine Dame war in einem Wohnhaus gestürzt. Aufgrund baulicher Gegebenheiten wurde die Drehleiter nachalarmiert, damit die Patientin so schonend wie möglich gerettet werden konnte. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht war, wurde die Patientin durch den Rettungsdienst und die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr, auf die Drehleiter verbracht. Schließlich konnte die Patientin an den Rettungsdient übergeben werden.

