FW-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Datum: 12.03.2020/ Uhrzeit: 16:00Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde 20 Minuten/ Einsatzstelle: Egenstraße/ Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/Löschgruppe Delle/ Polizei/ Rettungsdienst/ Bericht (lb): Am Donnerstagnachmittag wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle, um 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln, zu der Kreuzung Frankfurter Straße und Egenstraße alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte, wurde eine verletzte Person bereits durch den Rettungsdienst betreut. Die ehrenamtlichen Kräfte sicherten die Einsatzstelle ab. Es wurde ausgelaufene Kühlflüssigkeit mit Bindemittel abgestreut. Außerdem wurden an den Beteiligten Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt. Nachdem die verunfallten Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen verladen waren, wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt. Der Einsatz endete, mit der Ankunft in den Gerätehäusern, um 17:20 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

