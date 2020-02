Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Sturmeinsatz in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 23.02.2020/ Uhrzeit: 11:38 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Zufahrt zur Jugendherberge Glörtalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Bericht (hb): Am Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zur Jugendherberge an der Glörtalsperre alarmiert. Oberhalb der Zufahrt war sturmbedingt ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Dieser wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Nach Abschluss der Arbeiten endete der Einsatz mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 60 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell